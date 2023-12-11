В 2023 году французы чаще всего спрашивали Google о клопах

Вопрос о наличии в доме постельных клопов вышел в лидеры по популярности среди поисковых запросов во Франции в 2023 году. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1.

«Среди наиболее популярных тем [запросов в Google] в этом году мы находим «Как узнать, есть ли у нас постельные клопы?», «вотум недоверия определение» или даже «49.3 что это?», — говорится в публикации.

Запросы о вотуме недоверия и «49.3» связаны с недовольством премьер-министром Элизабет Борн, которая в 2023 году неоднократно обращалась к статье 49.3 французской Конституции, позволяющей провести законопроект без голосования в парламенте. В начале декабря Борн в 20-й раз применила эту статью для принятия законопроекта о бюджете социального страхования, а ранее — для продвижения пенсионной реформы, вызвавшей длительные и масштабные протесты по всей стране.

О нашествии клопов в столице Франции стало известно 3 октября, когда министр здравоохранения Франции Орельян Руссо при выступлении по радио призвал жителей Парижа не паниковать из-за массового появления насекомых.

Двумя днями позже сообщалось, что из-за нашествия постельных клопов во Франции закрыли семь школ.

23 октября разведка Франции обвинила Россию в обострении психоза из-за клопов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил опрыскивать европейских дипломатов в связи с нашествием клопов.