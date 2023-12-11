Второклассник получил ожоги 45% тела упав в яму с кипятком в Челябинске

В Челябинске восьмилетний мальчик упал в разрытую коммунальщиками яму с кипятком и получил ожоги, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 9 декабря в Челябинске, школьник провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Рабочие, которые проводили ремонт не огородили опасный участок.

По данным РЕН ТВ, мальчик получил ожоги 45% тела, он госпитализирован. По факту травмирования малолетнего региональным СК возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за проведение ремонта трубопровода устанавливаются.

Ранее в Приморье ребенок провалился в открытый колодец с горячей водой.