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Второклассник получил ожоги 45% тела упав в яму с кипятком в Челябинске

В Челябинске ребенок получил ожоги, провалившись в яму с кипятком

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СК РФ по Челябинской области

В Челябинске восьмилетний мальчик упал в разрытую коммунальщиками яму с кипятком и получил ожоги, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 9 декабря в Челябинске, школьник провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. Рабочие, которые проводили ремонт не огородили опасный участок.

По данным РЕН ТВ, мальчик получил ожоги 45% тела, он госпитализирован. По факту травмирования малолетнего региональным СК возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за проведение ремонта трубопровода устанавливаются.

Ранее в Приморье ребенок провалился в открытый колодец с горячей водой.

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