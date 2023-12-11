Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саратове назвали сроки восстановления отопления в 140 домах после коммунальной аварии

В администрации Саратова заявили о починке теплосети после аварии на 140 домов

close
100%
«Прокуратура Саратовской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Саратовской области»

Повреждение на теплосети в Саратове после коммунальной аварии, из-за которой 28 тысяч человек остались без отопления, устранено. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что отопление будет восстановлено в течение дня.

«Повреждение устранено. Идет восстановление подачи тепла. В пункт обогрева никто не приходил. Отопление восстановят в течение дня», — сказали в администрации.

Местная жительница Светлана в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что из-за отключения отопления у нее в квартире было 16°С.

«Отопление отключили в ночь с субботы на воскресенье, до 7:00 сегодня не включено. Греемся обогревателем и утепляемся в одежде. На улице -14°С, в квартире — 16, если не включат, то к приходу домой с работы будет еще ниже», — добавила она.

10 октября стало известно, что в Саратове из-за аварии на тепловых сетях на улице Куприянова без отопления остались около 28 тысяч жителей Ленинского района. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Позднее мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в городе открыт пункт обогрева после аварии, затронувшей 140 домов.

Ранее замерзающие жители Электростали обратились к Путину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами