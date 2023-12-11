В Саратове назвали сроки восстановления отопления в 140 домах после коммунальной аварии

Повреждение на теплосети в Саратове после коммунальной аварии, из-за которой 28 тысяч человек остались без отопления, устранено. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что отопление будет восстановлено в течение дня.

«Повреждение устранено. Идет восстановление подачи тепла. В пункт обогрева никто не приходил. Отопление восстановят в течение дня», — сказали в администрации.

Местная жительница Светлана в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что из-за отключения отопления у нее в квартире было 16°С.

«Отопление отключили в ночь с субботы на воскресенье, до 7:00 сегодня не включено. Греемся обогревателем и утепляемся в одежде. На улице -14°С, в квартире — 16, если не включат, то к приходу домой с работы будет еще ниже», — добавила она.

10 октября стало известно, что в Саратове из-за аварии на тепловых сетях на улице Куприянова без отопления остались около 28 тысяч жителей Ленинского района. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Позднее мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в городе открыт пункт обогрева после аварии, затронувшей 140 домов.

Ранее замерзающие жители Электростали обратились к Путину.