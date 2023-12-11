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Врачи извлекли 60 живых червей из глаза женщины

The Sun: в Китае врачи извлекли 60 живых червей из глаза женщины

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Shutterstock

Жительница Китая обратилась за медицинской помощью, когда почесала глаз и обнаружила, что из него выпал живой червь. Об этом сообщает The Sun.

Китаянка обратилась к медикам с жалобами на зуд в глазу и постоянные боли в области живота. Женщина рассказала, что в один из дней она почесала глаз и оттуда выпал живой червь.

Медики обнаружили в глазном яблоке пациентки живых паразитов, для их извлечения потребовалось хирургическое вмешательство. В общей сложности хирурги удалили из глаза пациентки 60 живых круглых червей.

Обычно подобные паразиты попадают в организм после укусов насекомых, но китаянка уверяет, что в тропические страны не ездила, но при этом постоянно контактировала со своими домашними животными.

Ранее личинку мухи извлекли из глаза ребенка астраханские врачи.

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