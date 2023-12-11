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Во Владивостоке произошло обрушение части здания

Во Владивостоке обрушилась часть здания, на место выехали специалисты мэрии

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Телеграм-канал «ДПС Владивосток, Новости»

Во Владивостоке обрушилась часть здания при сносе бывшего пивзавода «Ливония». Об этом сообщает Telegram-канал NewsVLru.

По данным Telegram-канала, на место обрушения выехали сотрудники администрации города.

«Во Владивостоке во время сноса бывшего пивзавода «Ливония» на Гоголя часть здания рухнула на дорогу. Построенные для пешеходов строительные леса расплющило. К счастью, в этот момент там не было людей. Обломки разлетелись по дороге и задели проезжавший автомобиль, хотя водитель пытался увернуться от удара», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии сообщает, что администрация Владивостока планирует обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ.

На данный момент на месте ЧП идет устранение последствий. Информации о пострадавших нет.

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