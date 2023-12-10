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ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке «Россия»

ЛНР и Чечня представили свои достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Луганская народная республика (ЛНР) и Чечня в воскресенье, 10 декабря, продемонстрировали свои достижения на выставке-форуме «Россия» в рамках дней обоих регионов. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев представляли свои республики, сообщают «Известия».

«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина», — сказал Пасечник.

Он обратил внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Луганской народной республике живут крепкие душой, характером и сердцем люди. При этом данный регион объединяет людей самых разных специальностей и профессий, отметил Пасечник.

Он также указал, что ЛНР проходит фазу активного восстановления. В частности, получилось перезапустить работу ряда ключевых производств — Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. Как считает Пасечник, это уже позволяет называть Луганскую народную республику «стальным сердцем России».

В свою очередь, Хачиев заявил, что на презентации Чечни каждый имеет возможность поближе познакомиться с этим регионом.

«Эта выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики», — зачитал он приветственные слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак указал, что Чечня вызывает у гостей экспозиции огромный интерес. Он отметил, что этот регион является безопасным местом с высоким уровнем развития, инвестиций.

До этого президент РФ Владимир Путин призвал иностранных послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ для понимания, чем живет страна.

Посетителям международной выставки-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

Ранее Песков раскрыл отношение Путина к выставке «Россия».

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