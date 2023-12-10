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Лидер Германии призвал украинских беженцев активнее идти работать

Лидер оппозиции ФРГ Мерц хочет, чтобы украинские беженцы активнее шли работать

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Evgen Kotenko/Reuters

Глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что украинским беженцам необходимо активнее идти работать. Об этом сообщает портал Focus-online.

«Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть (проживающих в Германии) украинцев работает?» — сказал политик.

По его словам, власти ФРГ хотят, чтобы украинские беженцы работали.

Мерц также порекомендовал посмотреть на другие страны. Он указал, что в Нидерландах работает каждый второй украинец, в Польше — 65%, в Дании — 78%.

«Германия не по достоинству оценивает квалификацию (иностранцев), не признает их дипломы и платит слишком высокие пособия», — добавил политик.

В Германии проживают свыше миллиона украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы массово покидают Польшу.

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