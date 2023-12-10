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Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в спасении израильтянина с паспортом РФ

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в освобождении израильтянина из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство», — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что еврейское государство будет использовать все средства, чтобы освободить всех своих похищенных, — как военные, так и политические.

В Кремле до этого рассказали, что Путин и Нетаньяху в ходе разговора договорились продолжать взаимодействие по процессу эвакуации россиян и их семей из Израиля и сектора Газа. Партнерство двух стран также коснется освобождения израильтян, удерживаемых в палестинском анклаве.

В Израиле отмечали, что телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут. Ради него израильский премьер покинул заседание кабинета министров.

Ранее Путин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке.

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