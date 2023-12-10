Овчарка напала на спящего в коляске младенца, ребенок в реанимации

В поселке Сосенское в Новой Москве немецкая овчарка едва не растерзала трехмесячного младенца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел 9 декабря в поселке Сосенское, 33-летняя женщина оставила ребенка в коляске во дворе дома, где находилась собака.
Мать вернулась через пару минут и обнаружила, что овчарка вытащила трехмесячного младенца из коляски и терзает его на снегу.
Ребенок госпитализирован в отделение реанимации с многочисленными ранами живота, спины и конечностей, черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с кровоизлиянием, врачи борются за его жизнь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мать и ребенок-инвалид пострадали от нападения стаи собак в Алтайском крае.