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Россиянам напомнили о сроках новогодних каникул

Депутат Стенякина рассказала, что каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января

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Алексей Анисимов

В Госдуме напомнили россиянам о сроках новогодних каникул. Жители страны, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 30 декабря до 8 января включительно, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в интервью Lenta.ru.

«Добавит новогодних выходных уходящий 2023 год — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье», – сказала Стенякина. В наступающем году, отметила депутат, россиян ждет восемь нерабочих дней.

Также Стенякина подчеркнула, что день кануна православного Рождества и сам праздник выпали на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, их перенесли на 10 мая и 31 декабря 2024 года.

До этого сообщалось о росте спроса у россиян на зарубежные путешествия в декабре, преимущественно в страны Азии. Активность граждан не остановили даже подорожание авиабилетов и туров.

Также были названы девять городов, куда дешевле всего улететь из Москвы в новогодние праздники.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье.

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