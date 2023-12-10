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Замдиректора гимназии в Брянске поместили под домашний арест

Замдиректора гимназии в Брянске, где была стрельба, поместили под домашний арест

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Андрей Мазунин/РИА Новости

Советский районный суд постановил поместить под домашний арест заместителя директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 в Брянске, где школьница открыла стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

Ларисе Католиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 7 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Католикова расплакалась в суде. По данным Telegram-канала Shot, Католикова частично признала свою вину в халатности. По ее словам, она делала все возможное для комфорта учеников. 51-летнюю Католикову задержали после допроса. Она проработала в школе пять лет. На заседании суда стало известно, что у завхоза была онкология, а ее младший сын находится на специальной военной операции.

Накануне Советский суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, которая открыла стрельбу в городской гимназии.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.

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Стрельба в брянской школе
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