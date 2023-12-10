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В Якутии самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за проблем с шасси

Прокуратура начала проверку из-за возвращения самолета в аэропорт в Якутии

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Depositphotos

Пассажирскому самолету пришлось вернуться в аэропорт Талакан из-за технической неисправности. Подробности сообщил Telegram-канал Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел около 12:49 по местному времени (06:49 мск). Пилоты самолета авиакомпании «ИрАэро», вылетевшего из Талакана в Иркутск, доложили о невозможности убрать шасси и решили вернуться на аэродром.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

После случившегося прокуратура начала проверку на предмет соблюдения правил безопасности и прав пассажиров.

До этого сообщалось об инциденте в Минводах, где аварийную посадку пришлось совершить самолету, который вылетел в Санкт-Петербург. По данным Telegram-канала 112, причиной посадки стала разгерметизация кабины пилотов. На борту находилось 111 человек.

Ранее два американских самолета столкнулись в аэропорту Чикаго.

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