Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на территории России наблюдаются погодные аномалии. Об этом сообщает RT.

«Огромная территория страны покрыта аномалиями. Постоянно идут штормовые предупреждения», — заявил он.

По его словам, 10 и 11 декабря в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях наблюдается аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7°C. 11 и 12 декабря в ЦФО начинается влияние низкого давления с запада, что принесет мокрый снег.

Он отметил, что на востоке Приволжского федерального округа сегодня и завтра сильный мороз — до -40°C. Также он рассказал о сильных морозах на Урале, в Сибири, Якутии.

Накануне МЧС России предупредило об аномальных морозах, которые будут на 7-10 градусов ниже нормы с воскресенья 10 декабря на понедельник 11 декабря в Москве. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные.