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Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России

Вильфанд: огромная территория России покрыта погодными аномалиями

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на территории России наблюдаются погодные аномалии. Об этом сообщает RT.

«Огромная территория страны покрыта аномалиями. Постоянно идут штормовые предупреждения», — заявил он.

По его словам, 10 и 11 декабря в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях наблюдается аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7°C. 11 и 12 декабря в ЦФО начинается влияние низкого давления с запада, что принесет мокрый снег.

Он отметил, что на востоке Приволжского федерального округа сегодня и завтра сильный мороз — до -40°C. Также он рассказал о сильных морозах на Урале, в Сибири, Якутии.

Накануне МЧС России предупредило об аномальных морозах, которые будут на 7-10 градусов ниже нормы с воскресенья 10 декабря на понедельник 11 декабря в Москве. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные.

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