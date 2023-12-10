Стало известно о состоянии эвакуированных из сектора Газа

Состояние ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, удовлетворительное, они хорошо перенесли полет. Об этом пресс-служба Минздрава России сообщила ТАСС.

В ведомстве уточнили, что всех 100 человек, в том числе 52 ребенка, осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава Российской Федерации.

«Состояние здоровья удовлетворительное. Полет перенесли хорошо. Обращений за медицинской помощью с их стороны не было», — отметили в Минздраве.

Утром 10 декабря очередной спецборт МЧС доставил в аэропорт Домодедово еще сто эвакуированных из сектора Газа граждан Российской Федерации и членов их семей.

6 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что в течение месяца из сектора Газа удалось вывезти 898 российских граждан и членов их семей, работа в этом направлении продолжается.

До этого РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Газы сообщило, что около 300 человек, в том числе двое россиян, 6 декабря покинут анклав после получения разрешения на выезд. Касательно россиян, это дети 2017 и 2007 года рождения.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.