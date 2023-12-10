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Россиянка жестоко издевается над сыном с аутизмом и шантажирует записями отца ребенка

На Сахалине мать издевается над сыном с аутизмом и снимает это на камеру

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Жители Южно-Сахалинска обвинили женщину в издевательствах над сыном. Об этом сообщает издание «АСТВ».

По данным издания, женщина регулярно физически и морально унижает своего ребенка, снимает это на видео, а затем отправляет мужу, который работает вахтовым методом.

На видео и аудио-записях, оказавшихся в распоряжении СМИ, мать угрожает опустить ребенка в ванну и включить фен. Также сахалинка на одном из видео кричит на сына, чтобы он топил себя сам. На всех записях женщина общается с ребенком грубо, используя нецензурную брань.

Супруг женщины уже обращался с заявлением в полицию, последний раз — 11 ноября.

После публикации в массмедиа, Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело по статье «истязание». Правоохранительные органы установят обстоятельства случившегося, а также дадут правовую оценку действиям контролирующих органов.

Ранее в Воронеже мать заподозрили в истязании пятилетней дочери.

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