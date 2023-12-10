В доме в Красноярском крае взорвался газовый баллон

В частном доме Минусинского района Красноярского края произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Красноярского края.

Согласно сообщению ведомства, 9 декабря в доме взорвался пятилитровый газовый баллон, который занесли с мороза в теплое помещение.

«Из-за большого и резкого перепада температур произошла его разгерметизация и он взорвался», — указали в МЧС.

По данным Telegram-канала «Взгляд Инфо», инцидент произошел около восьми часов вечера на улице Кретова. В результате ЧП с сильнейшими ожогами госпитализирован мужчина — у него повреждено 70% тела. В больницу с травмами также попал его 19-летний сын: его придавило рухнувшей стеной дома. Уточняется, что взрыв почти уничтожил дом изнутри, оставив только стены.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге взорвался отопительный котел. Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на улице Салова. Обогревательное оборудование в котельной разгерметизировалось, в результате котел вылетел из ангара и врезался в стоявшую на улице машину. Котельная и склад обрушились.

Ранее в Новороссийске произошел взрыв бытового газа.