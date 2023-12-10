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Жители четырех поселков в Иркутской области частично остались без света из-за морозов

В Иркутской области из-за морозов произошло частичное отключение электроэнергии

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Андрей Сорокин/РИА Новости

Жители четырех населенных пунктов в Иркутской области частично остались без электричества из-за морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) .

По данным пресс-службы, без света остались дома почти на 50 улицах в деревнях Грановщина и Ширяева, поселках Урик и Хомутово. Проблемы с электроснабжением наблюдаются и в самом Иркутске, где света нет в домах на восьми улицах.

«10 декабря произошло частичное отключение электроэнергии в Иркутском районе», — говорится в сообщении ИЭСК.

До этого пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю предупреждала, что в регионе с 10 по 17 декабря ожидаются аномальные холода. Температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Также диетологи рассказали, как правильно питаться в холодное время года.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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