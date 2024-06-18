Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и несколько раз укусила полицейских

Полицейские пострадали во время дебоша женщины, летевшей на самолете British Airways. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Лансарота в Гатвик. Перед взлетом капитан воздушного судна сообщил о том, что на борту находятся две дебоширки в состоянии алкогольного опьянения и демонстрируют «вызывающее и агрессивное поведение».

Прибывшие на место полицейские потребовали покинуть салон и одна из пассажирок неохотно сошла с борта, толкая всех и возмущаясь. Другая британка заявила, что заплатила за билет, поэтому никуда не пойдет. Она начала проявлять агрессию и укусила одного из полицейских за предплечье.

Несмотря на усилия правоохранителей, британку успокоить не удалось. Она нанесла еще несколько царапин, укусов, ударов ногами и руками. В результате женщину задержали и отправили под стражу.

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