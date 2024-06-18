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Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома

Белый дом прервал ежедневный брифинг для СМИ из-за обморока журналистки

Белый дом прервал ежедневный брифинг для средств массовой информации после того, как одна из журналисток упала в обморок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, причиной недомогания журналистки стала рекордная жара, которая установилась в Вашингтоне.

Жан-пьер проверила журналистку, которой стало плохо в задней части помещения для прессы. Вскоре брифинг возобновился.

До этого президент США Джо Байден оговорился, сказав, что Ираку очень долго пришлось ждать помощи от США, но имелось ввиду, что помощи ожидала Украина.

При этом в стенограмме Белого дома Ирак был зачеркнут, а в скобках указана Украина.

Накануне сообщалось, что Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

Также помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции.

Ранее Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену.

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