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Компания Terrafame начала добычу урана в Финляндии

Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, где добывают уран

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Shutterstock

Финляндия стала первой страной в Европейском союзе, где добывают уран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горнодобывающую компанию Terrafame.

«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — заявили в пресс-службе компании.

Предполагается, что рудник выйдет на проектную мощность к 2026 году и на пике добыча будет составлять 200 тонн в год. Инвестиции в строительство рудника и начало добычи составили €20 млн.

До этого стало известно, что крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может лишиться права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере.

Дело в том, что предложенный компании план разработки месторождения не соответствует ожиданиям властей Нигера.

Ранее представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США.

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