Россиянин выжил после того, как через него прошел ток в 35 мегавольт

Российские врачи спасли мужчину, через которого прошел ток напряжением 35 мегавольт. Об этом сообщает минздрав Тюменской области.

Инцидент произошел в день, когда электрик из Свердловской области работал вахтовым методом на Ямале, где обслуживал технику предприятия. Сам мужчина не помнит, при каких обстоятельствах пропустил через себя электрическое напряжение.

После произошедшего он выжил и попал в больницу Нового Уренгоя, затем мужчину перевели в областное медучреждение. В течение двух месяцев врачи оказывали пациенту необходимую помощь.

«Для меня как для электрика – это чудо», – поделился сам мужчина.

По словам ожогового хирурга ОКБ № 1, россиянин поступил с электроожогами третьей степени. Специалисты восстанавливали кожу операционным методом. Сам пациент рассказал, что он получил серьезный ожог правой ноги до колена. После инцидента его ввели в искусственную кому.

Мужчину планируют направить на реабилитацию по месту жительства.

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