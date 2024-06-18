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Ученые раскрыли генетические причины кофемании

NPP: склонность к зависимости от кофеина передается по наследству

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Depositphotos

Американские ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили генетические особенности потребления кофе как психоактивного вещества. Исследование опубликованного в научном журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

Специалисты использовали данные 130,1 тыс. участников обширного генетического проекта 23andMe в США и сравнили их с базой британского банка, содержащей информацию о ДНК 334,6 тыс. человек.

Команда также собрала данные о потреблении кофе, и на основании суммы полученных сведений провела полногеномное ассоциативное исследование (GWAS). Ученые хотели установить связь между генами, связанными с пристрастием к кофеину, и особенностями здоровья организма.

По словам ведущего автора статьи, доктора Авраама Палмера, анализ обеих когорт предоставил статистические доказательства, что зависимость от кофеина оказалась наследственной чертой. Другими словами, унаследованные от родителей варианты генов влияют на то, сколько кофе будет пить человек.

Однако ученые не смогли получить однозначные ответы о пользе или вреде от употребления кофеина. Исследователи наши некоторые связи между пристрастием к кофе и склонностью к другим психоактивным веществам.

Однако результаты оказались более сложными, когда речь зашла о психиатрических заболеваниях: в одних случаях анализ показывал положительную корелляцию между кофе и склонности к депрессии, тревожности и биполярному расстройству, но в других вариантах результаты были обратными.

Авторы статьи подчеркнули необходимость дополнительных исследований для уточнения данных.

Ранее ученые выяснили, способен ли кофе ослабить симптомы болезни Паркинсона.

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