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США провели испытательный пуск ракеты с Mk21A

США провели испытательный пуск ракеты с боеголовкой для новых МБР Sentinel

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U.S. Air Force/Global Look Press

В пресс-службе базы Ванденберг американских космических сил заявили, что США осуществили испытательный пуск ракеты с не оснащенной ядерным зарядом боеголовкой Mk21A. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что программа Mk21A в текущий момент находится на ранней стадии разработки, ее курирует Центр ядерных вооружений ВВС.

В пресс-службе добавили, что пуск был произведен 17 июня при помощи ракеты-носителя Minotaur I.

В публикации отмечается, что в перспективе боеголовку могут применять на межконтинентальных баллистических ракетах LGM-35 Sentinel, которые, как ожидается, поступят на вооружение к 2031 году и сменят Minuteman III.

До этого в Пентагоне заявили, что американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд. Сделка заключена в рамках программы изготовления межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Срок завершения исполнения договора прописан 20 октября 2039 года.

Ранее стало известно о подготовке РФ к применению нового оружия.

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