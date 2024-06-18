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В Москве огласили обвинения по делу об отравлении продуктами из доставки

СК: фигурантам уголовного дела об отравлении москвичей предъявили обвинения

Фигурантам уголовного дела об отравлении москвичей продуктами из службы доставки, предъявили обвинения. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России.

«Генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ», — заявили в Следкоме.

Помимо того, Владимиру Шину также инкриминируется пункт «б» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что поставщики и производители продукции, из-за которой был вызван ряд случаев заболевания ботулизмом в ряде регионов Российской Федерации, были определены, их деятельность приостановлена.

Число заболевших ботулизмом из-за испорченной еды приближается к 200. Пострадали люди в четырех регионах России, больше всего отравившихся в столице. Десятки людей в реанимации, часть — на ИВЛ. Во время обысков в местах реализации продукции выяснилось, что на производстве работали мигранты, а качество процесса никто не контролировал. По предварительным данным, причиной отравления стала консервированная фасоль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом.

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