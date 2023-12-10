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В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах Уфы

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Правоохранительные органы задержали молодого человека в Уфе, подозреваемого в нападении на горожан на улицах. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии.

Согласно сообщению ведомства, задержанным оказался житель микрорайона Сипайлово 1989 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В конце ноября в Уфе неизвестный мужчина напал на женщину прямо на улице. Инцидент произошел 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых и попал на придомовую камеру. На кадрах видно, как прохожий с разбегу ударяет женщину по лицу и она с высоты своего роста падает на обледеневшую дорогу. После случившегося женщине потребовалась помощь медиков. Пострадавшей диагностировали перелом лицевых костей, рану лица.

В октябре в селе Яр-Сале Ямальского района судимый местный житель напал из ревности на подругу и ее знакомую.

Ранее в Уфе неизвестный устроил дебош в общежитии медуниверситета и напал на студентов.

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