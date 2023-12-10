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Жителей Забайкалья предупредили об аномальных холодах

С 10 по 17 декабря в Забайкалье ожидается аномально холодная погода

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Александр Кряжев/РИА Новости

С 10 по 17 декабря на территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным пресс-службы ведомства, местами по региону среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В связи с этим местным жителям рекомендовали одеваться в соответствии с погодными условиями, а автомобилистам иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи.

Портал Chita.ru сообщает, что температура ниже -35 °С наблюдается практически везде по региону.

До этого «ТВК» сообщал, что в Красноярске кондуктор выгнала двоих школьников 10 и 15 лет из автобуса в 30-градусной мороз. Дети могли оплатить поездку только картой, а платежный терминал не работал. В результате им пришлось добираться до дома с пересадками.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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