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Россиянам рассказали, какие продукты согревают в холода

«Известия»: диетологи рассказали, как правильно питаться в холода

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Shutterstock

Диетологи рассказали, как правильно питаться в холодное время года. Об этом пишут «Известия».

Как рассказала диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман, самое главное в морозы — это сбалансированный рацион, в котором достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.

Нутрициолог Вероника Гусакова отметила, что в зимний период не требуется радикально изменять пищевые привычки и увеличивать калорийность питания.

«Основные принципы здорового питания и баланса питательных веществ остаются неизменными в любое время года. Распределение белков, жиров и углеводов выстраиваем в пропорции 50–60% углеводов, белки 10–20%, жиры 20–30%», --подчеркнула специалист.

Фаерман добавила, что в рацион можно включить наваристые супы, которые отлично согревают, а также блюда с «тяжелыми белками» — рыбой, мясом и птицей.

До этого кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, что орехи, рыба и молочные продукты являются самыми полезными для мозга.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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