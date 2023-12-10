Кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз из-за неработающего терминала

В Красноярске двое школьников 10 и 15 лет были вынуждены добираться до дома с тремя пересадками после того, как кондуктор выгнала их из автобуса из-за неработающего терминала. Об этом сообщает «ТВК».

О произошедшем рассказала мать двух красноярских школьников, по словам женщины, дети 10 и 15 лет сели в автобус № 23, но успели проехать только две остановки — кондуктор высадила их, потому что те не смогли заплатить за проезд.

Дети могли оплатить поездку только картой, но платежный терминал в автобусе не работал.

«Выставила их на 30-градусный мороз на остановке напротив ТРЦ «Июнь». Им пришлось добираться до дома на трех автобусах», — сообщила женщина.

Жительница Красноярска обратилась Красноярскгортранс с жалобой, но заявление не приняли, сославшись на конец рабочего дня, и посоветовали повторно сообщить об инциденте в понедельник.

Ранее водитель маршрутки пытался высадить подростка, требуя оплату наличными.