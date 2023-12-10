Мэр Киева впал в ступор в прямом эфире из-за состояния метро

Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор во время прямого эфира на телеканале «Киев24», который вели из столичного метро.

Главу города поразило состояние киевского метрополитена после недавнего затопления, передает РИА Новости.

«Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности...» — сказал Кличко и замолчал на 12 секунд.

На кадрах видео эфира заметен его растерянный взгляд. Мэр не мог прийти в себя, пока один из помощников не посветил Кличко фонариком в лицо.

8 декабря в Киеве объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» синей ветки метро. По предварительным данным, произошла разгерметизация тоннеля, на его стенах возникли трещины, в которые просочилась вода.

Прокуратура Киева начала расследование затопления метрополитена.

9 декабря советник мэра Киева Виталия Кличко обвинил в затоплении метро бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее рабочим в Киеве пришлось отпилить копыта у памятника Щорсу.