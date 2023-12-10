Кинолог объяснил причины плохого самочувствия собаки

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы, проблема тут не в питомце, а воспитанные животные появляются у ответственных владельцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, не следует сразу списывать плохое поведение питомца на его необучаемость, необходимо разобраться в вопросе.

Кинолог подчеркнул, что причины могут быть в неправильном подходе к воспитанию собаки или в серьезных проблемах со здоровьем.

Он добавил, что когда животное чувствует боль или дискомфорт, оно может не слушаться хозяина, а поведение резко поменяться, собака может стать вялой, тревожной или агрессивной. В этом случае следует обратиться за помощью к ветеринару.

До этого Голубев рассказал, что собака может отравиться при поедании снега во время прогулки. Опасность, по его словам, кроется в токсичных веществах, которые могут попасть в организм питомца.

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