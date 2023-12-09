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Сын Байдена раскритиковал Маска за безразличное отношение к демократии

Хантер Байден осудил Илона Маска за наплевательское отношение к демократии

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Global Look Press

Сын президента США Хантер Байден в ходе подкаста диджея Moby осудил генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за наплевательское отношение к демократии и свободе слова. Трансляция велась на YouTube.

По мнению Байдена-младшего, американскому бизнесмену безразлична демократия Соединенных Штатов, а также защита свободы слова и голосования в стране.

«Маску наплевать на всех, кроме себя самого», — утверждает он.

В сентябре Маск согласился с американским писателем Майклом Шелленбергером, где тот утверждал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы государства.

Накануне телеканал CNN сообщал, что американское министерство юстиции подготавливает против Хантера Байдена новое дело.

Ранее Маск опасался за свою жизнь после скандала вокруг ноутбука Хантера Байдена.

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