В Брянске рассказали о компенсации для семей раненных при стрельбе в школе детей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что семьи, пострадавшие в результате стрельбы в гимназии, получат от 1 млн до 300 тыс. рублей.

«1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени», — говорится в сообщении.

Он добавил, что медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь, с детьми и родителями работают психологи.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. На территорию школы пришла 14-летняя девочка, которая принесла с собой ружье и ранила нескольких подростков. Жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

До этого двое пострадавших во время стрельбы в школе в Брянске детей были доставлены в Москву на дальнейшее лечение, оба ребенка удовлетворительно перенесли полет.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.