Россиянин залез с целью ограбления в дом, в котором жил раньше, но не нашел ничего ценного

В Краснодарском крае мужчина лишился свободы за попытку ограбления дома, в котором жил раньше. Об этом сообщает Kub Mash.

Житель станицы Павловской проходил мимо своего бывшего дома и решил зайти из-за внезапно нахлынувшей ностальгии. Он знал, что теперь там живет семья его дяди, но проник внутрь без приглашения, разбив окно. Дом был пустым, и мужчина захотел ограбить родственников.

Злоумышленник нашел отвертку, нож и взломал сейф, но никаких ценных вещей внутри не оказалось. Тем не менее на мужчину завели уголовное дело, а затем отправили под суд. За неудавшуюся попытку ограбления он получил 13 месяцев исправительной колонии.

Ранее в Дагестане молодой человек обворовал своего дядю, чтобы сделать предложение девушке.