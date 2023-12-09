Мужчина устроил дебош в мурманском баре, пытаясь драться с охранниками

В Мурманске мужчина устроил дебош в баре и отказался уходить, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по области.

Инцидент произошел в баре на проспекте Ленина в Октябрьском районе города. Сотрудники нажали тревожную кнопку и дождались прибытия вневедомственной охраны. Росгвардейцы выяснили у администратора, что один из посетителей мешал нормальной работе заведения и неадекватно себя вел.

«Он выражался нецензурной бранью в адрес персонала и пытался спровоцировать драку с представителями службы охраны. На замечания дебошир не реагировал и покинуть помещение отказывался», — уточнили в ведомстве.

В итоге 45-летнего хулигана обезвредили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее хулиганы попытались накормить посетителя бара сухариками, а затем избили его ногами.