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Мужчина устроил дебош в мурманском баре, пытаясь драться с охранниками

В Мурманске гость захотел подраться с охранниками бара и был задержан

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Shutterstock

В Мурманске мужчина устроил дебош в баре и отказался уходить, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по области.

Инцидент произошел в баре на проспекте Ленина в Октябрьском районе города. Сотрудники нажали тревожную кнопку и дождались прибытия вневедомственной охраны. Росгвардейцы выяснили у администратора, что один из посетителей мешал нормальной работе заведения и неадекватно себя вел.

«Он выражался нецензурной бранью в адрес персонала и пытался спровоцировать драку с представителями службы охраны. На замечания дебошир не реагировал и покинуть помещение отказывался», — уточнили в ведомстве.

В итоге 45-летнего хулигана обезвредили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее хулиганы попытались накормить посетителя бара сухариками, а затем избили его ногами.

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