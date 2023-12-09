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В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Брянска в Москву подростков

Минздрав: перевезенные из Брянска в Москву дети остаются в тяжелом состоянии

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РИА «Новости»

Состояние эвакуированных из Брянска в Москву после стрельбы в гимназии подростков остается тяжелым, но стабильным, передает РИА Новости, ссылаясь на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжелым, но стабильным», — сказал он.

По словам Кузнецова, детям провели хирургические операции. Один из подростков был переведен из реанимации в травматологическое отделение и находится в сознании, второй остается в медикаментозном сне.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. 14-летняя девочка принесла в школу ружье и ранила нескольких подростков, жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось. Отец восьмиклассницы был задержан, его подозревают в небрежном хранении оружия. Также задержаны глава ЧОП и сотрудница охраны, а против директора школы завели дело о халатности.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.

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