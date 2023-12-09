ЦАХАЛ задерживает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в Газе

Армия обороны Израиля задерживает «мужчин призывного возраста» на севере сектора Газа для выявления сторонников ХАМАС и других вооруженных организаций. Об этом заявил официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви, передает The New York Times.

При этом представитель израильской стороны подчеркнул, что задержания являются логичной мерой, поскольку они проводятся на местах, где расположены опорные пункты ХАМАС, а гражданское население призвали эвакуироваться с севера Газы более месяца назад.

По словам Леви, в результате проверки идентифицированные как гражданские лица мужчины будут освобождены.

Заявление последовало после того, как в обществе вызвали активное обсуждение кадры с задержанными раздетыми до нижними белья палестинцами, которых, предположительно, расстреляли.

До этого стало известно, как долго продлится операция Израиля в Хан-Юнисе.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.