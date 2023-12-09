В Москве задержан подозреваемый в нападении на сотрудников Росгвардии

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы, подозреваемого в нападении на двух представителей Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, на улице Твардовского между мужчиной и сотрудниками силовых структур произошел конфликт. Во время спора гражданин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

«Стрелявший скрылся с места происшествия», — указал источник агентства.

Тогда же правоохранительные органы приступили к поиску нападавшего. Через несколько часов сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого злоумышленника.

До этого в Telegram-канале 112 появилась информация, согласно которой один из представителей Росгвардии получил ранение щеки. При этом у его товарища диагностировано ранение по касательной в голову.

В материале уточнялось, что в момент нападения сотрудники силовых структур находились не при исполнении. Сразу после происшествия по факту случившегося была начата проверка.

8 декабря в Новосибирске мужчина напал на помощницу одного из местных сенаторов, перед этим прорвавшись в здание областного правительства. Гражданин взял чиновницу в заложники, пригрозив взорвать бомбу в случае невыполнения его требований.

По информации Telegram-канала Baza, причиной для нападения послужило недовольство мужчины качеством оказываемых медицинских услуг. Врачи уже долгое время не могут поставить точный диагноз гражданину, который жалуется на немеющие руки и лицо.

Через 40 минут нападавший отпустил чиновницу, после чего его задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В отделении он рассказал, что всего лишь хотел добиться правильного лечения.

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