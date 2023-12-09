В Париже осудили шестерых причастных к убийству учителя

В Париже состоялся суд над молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет, которые обвинялись в причастности к убийству учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источник.

Молодые люди, которым на момент совершения нарушений было 13–15 лет, получили тюремные сроки от 14 месяцев условно до полугода реального лишения свободы. Пятеро из них обвинены в заговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах, еще один — в клеветническом доносе.

16 октября тело Самуэля Пати нашли возле колледжа в пригороде Парижа. Напавшим оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров.

Он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен. В прокуратуре Франции сообщили, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати показал детям несколько материалов, в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее школьница из Франции заявила, что из-за ее лжи напали на преподавателя Пати.