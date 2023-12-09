На мать, которая наказывала детей пытками огнем, возбудили уголовное дело

В отношении гражданки Таджикистана, которая подозревается в истязании своих малолетних детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 30-летняя женщина заставляла двух детей шести и восьми лет детей держать руки над включенной газовой плитой. Таким образам мать наказывала их за провинность.

Несовершеннолетние госпитализированы с ожогами, их состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Чувашии осудили воспитателя, державшего ребенка привязанным к батарее двое суток.