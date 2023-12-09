Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французские фермеры распыляли навоз на здания, требуя финансовой помощи от государства

Здания местных управ были залиты навозом в ходе забастовки фермеров во Франции

Во Франции фермеры заливали здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства. Об этом пишет France Info.

Недавно фермеры в Бретани начали долгосрочный протест против введения новых стандартов в сельском хозяйстве и отсутствия поддержки со стороны государства. Активисты уверены, что правительство не прислушивается к ним, подписывая торговые контракты между Францией и странами-импортерами.

6 декабря 60 тракторов выстроились в колонну перед зданием Регионального совета региона в Ренне и стали распылять навоз на его фасад. Аналогичные акции также прошли в Ване, Бресте, Кемпере и коммуне Сен-Брие. На технику протестующие нанесли надписи: «Франция, тебе еще нужны твои фермеры?», «Землю пашут знаниями, а не компьютером» и «Мы идем по головам».

Кроме того, бретонские фермеры избавлялись от яиц, бросали их в здания, чтобы выразить свое несогласие с новыми административными ограничениями и добиться дополнительных выплат от властей. Таким образом им уже удалось остановить повышение налога на использование пестицидов.

Ранее в Германии проходит забастовка машинистов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами