Французские фермеры распыляли навоз на здания, требуя финансовой помощи от государства

Во Франции фермеры заливали здания местных управ навозом, требуя финансовой помощи со стороны государства. Об этом пишет France Info.

Недавно фермеры в Бретани начали долгосрочный протест против введения новых стандартов в сельском хозяйстве и отсутствия поддержки со стороны государства. Активисты уверены, что правительство не прислушивается к ним, подписывая торговые контракты между Францией и странами-импортерами.

6 декабря 60 тракторов выстроились в колонну перед зданием Регионального совета региона в Ренне и стали распылять навоз на его фасад. Аналогичные акции также прошли в Ване, Бресте, Кемпере и коммуне Сен-Брие. На технику протестующие нанесли надписи: «Франция, тебе еще нужны твои фермеры?», «Землю пашут знаниями, а не компьютером» и «Мы идем по головам».

Кроме того, бретонские фермеры избавлялись от яиц, бросали их в здания, чтобы выразить свое несогласие с новыми административными ограничениями и добиться дополнительных выплат от властей. Таким образом им уже удалось остановить повышение налога на использование пестицидов.

Ранее в Германии проходит забастовка машинистов.