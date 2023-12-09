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Объявление о съемках в Перми нового сезона сериала «Слово пацана» оказалось фейком

Аферисты позвали жителей Перми на съемки продолжения сериала «Слово пацана»

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В Перми неизвестные звали горожан на съемки сериала «Слово пацана 2» в локальной группе во «ВКонтакте». На это обратило внимание агентство URA.RU.

Объявление о якобы предстоящих в городе съемках продолжения нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова появилось в местном сообществе. Авторы приглашали всех желающих поучаствовать в кастинге и сняться в массовых сценах.

«Съемки будут проходить с 9-го декабря по 5-е января», — говорилось в посте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Однако пресс-служба видеосервиса Wink заявила, что выездные съемки в Перми проводить никто не собирался, и назвала объявление о наборе актеров в сериал «Слово пацана 2» фейком.

До этого создатели сериала опровергли информацию о пересъемке финальной серии. В пресс-службе кинотеатров Wink и Start признались, что на данный момент у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» идет давно запланированный досъем натуры в Ярославле.

Ранее исследовательницу честности из Гарварда обвинили во лжи.

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