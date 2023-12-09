Волгограду временно вернули название Сталинград

Волгоградская городская дума приняла решение на сутки вернуть населенному пункту название Сталинград, от использования которого отказались в 1961 году. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Как указано в заявлении, решение было принято в связи с празднованием Дня Героев Отечества. При этом сотрудники дорожных служб уже начали устанавливать на основных въездах в населенный пункт знаки с названием Сталинград вместо Волгограда.

«10 декабря дорожные службы произведут обратную замену», — уточняется в публикации.

Также в администрации подчеркнули, что в связи с решением муниципальных властей Волгограду возвращают наименование Сталинград девять раз в году. Это происходит в памятные для населенного пункта и страны даты, включая 9 Мая.

Накануне в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, которая была приурочена к празднованию Дня Героев Отечества. В рамках мероприятия президент РФ Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал об отношении местных жителей к идее переименовать административный центр в Сталинград на постоянной основе.