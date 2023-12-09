В центре Киева демонтируют памятник Николаю Щорсу

В центре Киева демонтируют памятник советскому деятелю времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Об этом сообщил Telegram-канал Киевской государственной городской администрации.

«Прямо сейчас столичные коммунальные службы начинают демонтаж памятника Николаю Щорсу. (…) Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко», — говорится в публикации.

Киевские власти уточняют, что предварительно с памятника был снят охранный статус. Впоследствии монумент переместят на хранение в Государственный музей авиации Украины им. А.К. Антонова.

Николай Щорс (1895 - 1919 гг.) — советский военный деятель времен Гражданской войны, командир 1-й Украинской советской дивизии. Памятник в Киеве был установлен в 1954 году.

5 декабря президент «Калашникова» рассказал, сколько памятников советским воинам снесли на Украине.

8 ноября во Львове снесли памятник советской женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Ранее на Украине заявили о снятии охранного статуса еще с 300 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.