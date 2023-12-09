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В Китае нашли древнее рисовое поле, которому тысячи лет

«Синьхуа»: на востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет

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Lin Yiguang/Global Look Press

В восточной китайской провинции Чжэцзян археологи обнаружили древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По информации агентства, открытие сделали в одном из населенных пунктов города Юйяо, находящегося в центральной зоне неолитической культуры Хэмуду. По предварительным данным экспертов, поле принадлежит к позднему периоду этой культуры.

Уточняется, что во время раскопок, которые проводились на участке земли площадью 1 тыс. кв. м, археологами были найдены три обочины, девять ям, остатки риса и сорняков, канава для орошения и дренажа и тропа, которая, скорее всего, соединяла рисовое поле с поселением.

Исследователи уверены, что эта находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого. Кроме того, считают ученые, она послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

В августе около гробницы китайского императора обнаружили останки гигантской панды и тапира возрастом 2200 лет.

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