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В Генпрокуратуре РФ назвали число пойманных коррупционеров

Краснов: за полгода в РФ привлекли к ответственности 10 тысяч коррупционеров

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В течение полугода в России задержали или арестовали и привлекли к ответственности почти 10 тысяч людей, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом сообщил в интервью RT генеральный прокурор Игорь Краснов.

Сейчас в производстве следственных органов и на рассмотрении в суде находятся уголовные дела по статье УК РФ «коррупция» в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, руководителя управления Федеральной налоговой службы России (ФНС) по Республике Тыва Чаяана Суге-Маадыра, министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Анатолия Чахеева, министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, вице-премьер правительства Карелии Владимира Лабинова и ряд других.

По словам Краснова, Генеральная прокуратура занимается тем, чтобы виновные были наказаны, а также чтобы не было необоснованного уголовного преследования. В частности, он привел пример, где в Хакасии бездоказательно обвинили бизнесмена в невыполнении работы по договору с медицинским учреждением.

Ранее в СК РФ предложили расширить условия ареста имущества коррупционеров.

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