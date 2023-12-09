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Найдены застрявшие на заснеженной трассе в Алтайском крае 34 человека

МЧС Алтая: застрявшие на заснеженной трассе 34 человека самостоятельно выбрались

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

На Алтае самостоятельно спаслись более 30 человек, которые застряли на заснеженной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Как рассказали в ведомстве, 8 декабря из села Кош-Агач в село Беляши по закрытой автомобильной дороге Кош-Агач-Беляши выехали на пяти автомобилях УАЗ местные жители. «В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену», отметили там.

Спасатели получили сообщение от родственников пропавших и выехали на их поиски вместе с волонтерами на 10 снегоходах и другой технике.

В МЧС Алтайского края отметили, что спасательные работы усложнялись полным отсутствием связи в данном районе поисков.

«В 00:15 местные жители самостоятельно добрались до с. Беляши, угрозы жизни нет», — подчеркнули в ведомстве.

6 декабря опасность схода лавин была объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.

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