Двое детей получили отравление таблетками и моющим средством в Петербурге

В Петербурге двое годовалых детей отравились таблетками и моющим средством. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 7 декабря 14-месячная девочка, проживающая в Московском районе, залезла в домашнюю аптечку. Оттуда она взяла и проглотила три таблетки, которые назначают при болезнях сердца.

В результате ребенок попал в детскую клиническую больницу имени Филатова. Ей диагностировали острое отравление.

На следующий день, 8 декабря, в одном отделении с отравившейся девочкой оказался 15-месячный мальчик из Красносельского района. Сообщается, что он раскусил капсулу с моющим средством.

Состояние обоих детей оценивается как среднетяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее родителей двухлетнего ребенка, который отравился их наркотиком, оштрафовали на 500 рублей.