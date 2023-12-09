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Двое детей получили отравление таблетками и моющим средством в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге двое детей отравились таблетками и моющим средством

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Pexels

В Петербурге двое годовалых детей отравились таблетками и моющим средством. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 7 декабря 14-месячная девочка, проживающая в Московском районе, залезла в домашнюю аптечку. Оттуда она взяла и проглотила три таблетки, которые назначают при болезнях сердца.

В результате ребенок попал в детскую клиническую больницу имени Филатова. Ей диагностировали острое отравление.

На следующий день, 8 декабря, в одном отделении с отравившейся девочкой оказался 15-месячный мальчик из Красносельского района. Сообщается, что он раскусил капсулу с моющим средством.

Состояние обоих детей оценивается как среднетяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее родителей двухлетнего ребенка, который отравился их наркотиком, оштрафовали на 500 рублей.

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