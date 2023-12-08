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В России выпустили почтовую марку с изображением Жириновского

В России появились почтовая марка и конверт с изображением Жириновского

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Телеграм-канал РусМарка

В России выпустили почтовую марку и конверт с изображениями основателя партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщается в Telegram-канале издателя российских почтовых марок «РусМарка».

«8 декабря в рамках серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»» в почтовое обращение вышла марка, посвященная Владимиру Вольфовичу Жириновскому», — говорится в публикации.

На почтовой марке изображены портрет Жириновского и орден «За заслуги перед Отечеством».

В публикации отмечается, что также были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга.

До этого до этого стало известно, что партия ЛДПР привлекает нейросеть «Жириновский» к работе, поэтому при необходимости искусственный интеллект может стать наблюдателем в электронном голосовании на выборах 2024 года.

Нейросеть «Жириновский» партия представила на ПМЭФ-2023. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, основываясь на интервью, выступлениях и публикациях бывшего лидера партии. Искусственный интеллект также разговаривает голосом политика.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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