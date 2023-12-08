Жители Одессы стали избавляться от абонементов в спортзалы после рейдов военкомов

Некоторые одесситы начали бесплатно отдавать свои абонементы в спортзалы после того, как в некоторые заведения пришли с рейдами сотрудники военкоматов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В связи с недавними событиями я решил завязать со спортом», — написал один из посетителей фитнес-клуба в объявлении.

В начале декабря украинские СМИ сообщали, что в спортивных центрах и тренажерных залах в Киеве, Закарпатской, Днепропетровской и Ужгородской областях прошли рейды сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые вручали повестки посетителям учреждений.

При этом власти назвали вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законным.

Как утверждают украинские власти, вручение повестки вовсе не означает, что гражданина сразу забирают на поле боя. Как указали в военкомате, сперва проверяются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование, и только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение.

Ранее настоятель храма УПЦ заявил, что в 68 лет получил повестку в армию.