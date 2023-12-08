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Москвичи дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку

В Москве мужчины похитили елку из ТЦ после двух попыток украсть шампунь

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Depositphotos

В Москве двое мужчин дважды попытались украсть шампунь в ТЦ, но потерпели неудачу и похитили елку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре на улице Миклухо-Маклая. Двое москвичей попытались украсть шампунь в одном из магазинов, но мероприятие не увенчалось успехом. Позже они снова попытались сделать это, но уже в другой торговой точке — результат был тот же.

После этого один из них схватил искусственную елку, стоявшую в коридоре. Вместе с ней москвичи выбежали из торгового центра и скрылись, запрыгнув в автобус. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Петербурге мужчина украл из подъезда дома елку.

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